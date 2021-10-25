В Донецкой области проводят рейды из-за угрозы ковида

В Донецкой области, где с 18 октября установлен «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, полицейские проводят рейды. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Донецкой области.



Правоохранители вместе с представителями органов местного самоуправления и санитарными врачами посещают развлекательные заведения, ночные клубы, кафе, рестораны и другие места досуга.



Всего за прошедшую неделю проверено 4036 субъектов хозяйствования, 160 автобусов и около 1500 человек. Составлены 31 административный протокол и выписаны 338 штрафов (часть 2 статьи 44-3 кодекса об административных правонарушениях Украины).