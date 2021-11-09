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Россию не устроил проект итогового документа к встрече глав МИД Нормандского формата

09 ноября 2021, 17:02

Россию не устроил проект итогового документа к встрече глав МИД Нормандского формата

Германия и Франция не учли предложения России в своем проекте документа к встрече глав МИД Нормандского формата. Об этом сообщил российский «Интерфаксу» со ссылкой на источник в Москве.

«28 октября мы им направили наш проект итогового документа, они нам 5-го числа прислали свой проект, в котором наши предложения были вообще не учтены», — сказал собеседник агентства.

По его словам, 6 ноября Москва направила Берлину и Парижу письмо с комментариями и просьбой еще раз посмотреть на российский проект, на это письмо ответа пока не было.

Германия и Франция настаивали на проведении «нормандской» встречи 11 ноября, однако министр иностранных дел РФ Сергей Лавров это предложение отверг, заявив, что не получил от Берлина и Парижа реакции по содержательному наполнению, а также из-за несовпадения графиков. 12 ноября в Париже состоится международная конференция по Ливии, в которой, как ожидается, примет участие Лавров, однако встреча в Нормандском формате на ее полях также не планируется.

«Немцы и французы по-другому стали читать "Минск", называть Россию стороной конфликта, требовать выполнения каких-то обязательств. В этих условиях участие наше ни к чему не приведет», — сказал источник агентства в Москве.

Также он обвинил Францию и Германию в невыполнении своих обязательств по Минским соглашениям.
«Немцы и французы должны содействовать восстановлению банковских связей, установить мобильный банкинг в Донбассе, они этого не сделали. Они должны были запустить диалог Россия-ЕС-Украина — этого они не сделали. Свои обязательства не выполняют, а чужие — выдумывают», — подчеркнул собеседник «Интерфакса».

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проект итогового документа встречи министров Нормандского формата, который предложила Россия, идет вразрез с подготовленными Германией и Францией предложениями и «состояло преимущественно из штампов российской пропаганды».

В МИД Франции сегодня сообщили, что Берлин и Париж ответили на предложения Москвы по итоговому документу министерской встречи Нормандского формата, и рассчитывают организовать эту встречу как можно скорее.

В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.

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