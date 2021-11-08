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Россия отказалась от встречи глав МИД Нормандского формата 11 ноября

08 ноября 2021, 13:55

Россия отказалась от встречи глав МИД Нормандского формата 11 ноября

Германия и Франция несколько раз предлагали провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата 11 ноября, однако Россия такую возможность отвергла. Об этом сообщил глава МИД Росси Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсиа.

Он отметил, что 29 октября во время встречи на полях саммита G20 глава МИД Жан-Ив Ле Дриан Франции предложил ему провести такую встречу в Париже 11 ноября.

На это Лавров ему ответил, что хотел бы получить реакцию на предложение России по итоговому документу возможной министерской встречи в Нормандском формате. По его словам, Москва разослала сторонам проект этого трехстраничного документа 29 октября.

«Потому что именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольная договоренность: "давайте попозируем перед фотоаппаратами и телекамерами и тем самым пошлем сигнал что Нормандский формат работает". Нам такие показушные выступления не нужны», — подчеркнул Лавров.

По его словам, глава МИД Франции ответил, что не успел ознакомиться с предложениями Москвы.

Кроме того, Лавров заявил, что не мог бы поучаствовать во встрече 11 ноября физически, потому что в этот день у него в Москве запанирована встреча с главой МИД одной из дружественных стран.

Лавров также сообщил, что на днях российская сторона получила совместное послание глав МИД Германии и Франции, «где 11 ноября обозначено, как чуть ли не безальтернативная дата».

«У нас 11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в Нормандском формате», — сказал глава МИД России.

В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.

22 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин не давал обещание созвать встречу министров иностранных дел Нормандского формата, а лишь обещал подумать о такой возможности. 

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал слова Лаврова «слабым оправданием».

25 октября посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр заявил, что встреча глав МИД в Нормандском формате готовится, но дата ее проведения пока не определена.

Накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что перспектива существования Нормандского формата — «под большим вопросом».

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