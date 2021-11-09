Франция настаивает на скорейшем проведении министерской встречи в Нормандском формате

Франция намерена как можно скорее организовать встречу министров иностранных дел государств-участников Нормандского формата, но Россия от этого отказывается. Об этом заявили в МИД Франции.



В ходе пресс-брифинга там прокомментировали заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал, что 11 ноября невозможно провести министерскую встречу в Нормандском формате, поскольку якобы нет реакции на предложения России по итоговому документу встречи.



«Это неправильно. Франция и Германия ответили на предложения России. Они предлагают организовать министерскую встречу в Нормандском формате, от чего российский министр иностранных дел отказался», — сказал французский дипломат.



Он отметил, что МИД Франции по-прежнему нацелен на скорейшую организацию министерской встречи в Нормандском формате, «чтобы преодолеть разногласия и придать новый политический импульс переговорам».

В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.



22 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин не давал обещание созвать встречу министров иностранных дел Нормандского формата, а лишь обещал подумать о такой возможности.



В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал слова Лаврова «слабым оправданием».



25 октября посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр заявил, что встреча глав МИД в Нормандском формате готовится, но дата ее проведения пока не определена.



Накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что перспектива существования Нормандского формата — «под большим вопросом».