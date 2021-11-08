Кулеба оценил предложенный Россией итоговый документ по встрече в Нормандском формате

Проект итогового документа встречи министров Нормандского формата, который предложила российская сторона, идет вразрез с подготовленными Германией и Францией предложениями.



Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии УНН.



«Документ был далек от предыдущих предложений, подготовленных Германией и Францией. Фактически, российское предложение шло вразрез им и состояло преимущественно из штампов российской пропаганды. Это не проект документа, а попытка затормозить процесс, подорвать усилия наших немецких и французских партнеров как посредников, которые пытаются организовать результативные встречи в рамках Нормандского формата», — сообщил министр.



Кулеба подчеркнул, что именно немецко-французский проект составляет хорошую основу для достижения согласия по итоговому документу министерской встречи Нормандского формата.



«Мы стремимся к реальному мирному урегулированию ситуации, миру в Украине и в Европе. В очередной раз призываю российскую сторону к конструктивному вовлечению в реальный процесс политико-дипломатического урегулирования», — подчеркнул министр.



О том, что именно Россия блокирует переговоры в Нормандском формате сегодня также высказался пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.



«Российская сторона остается единственной ответственной за задержку в Нормандском формате. Мы считаем, что суть переговоров – получение результатов, если российская сторона настаивает, что итог должен быть известен до начала переговоров, это ставит под вопрос сам переговорный процесс. Призываем Москву сотрудничать, Донбасс ожидает мира и Россия должна внести свой вклад в его достижение», — сказал Никифоров.



Он также добавил, что Нормандский формат является безальтернативным для урегулирования конфликта на Донбассе.

В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.



22 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин не давал обещание созвать встречу министров иностранных дел Нормандского формата, а лишь обещал подумать о такой возможности.



В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал слова Лаврова «слабым оправданием».



25 октября посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр заявил, что встреча глав МИД в Нормандском формате готовится, но дата ее проведения пока не определена.



Россия в свою очередь заявила, что отказывается от встречи глав МИД стран нормандской четверки 11 ноября из-за «бессодержательности» и «показушности» процесса.



Накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отмечал, что перспектива существования Нормандского формата — «под большим вопросом».