Россия и подконтрольные ей представители ОРДЛО организовали атаку на ОБСЕ в ТКГ — Гармаш

Российская сторона с подконтрольными ей представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках заседания Трехсторонней контактной группы грубо предъявили претензии ОБСЕ. Об этом сообщил участник украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.



«Основной тренд сегодняшнего заседания — организованная и скоординированная атака Москвы и ее марионеток из ОРДЛО на ОБСЕ. Грубые претензии высказывались и в адрес СММ ОБСЕ, и в адрес команды ОБСЕ, модерирующей переговоры. Очень много времени посвятили обсуждению невозможности СММ ОБСЕ выполнять свой мандат и вести независимый мониторинг из-за блокировки патрулей миссии на неподконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей», — написал Гармаш в Facebook.



По его словам, при этом представитель РФ заявил, что у России нет обязательств по обеспечению свободы передвижения СММ в ОРДЛО.



«Он переложил ответственность за это на некие "республики", хотя ни ОРДЛО, ни "республики", в отличие от РФ, не являются членами ОБСЕ и соответственно не могли брать на себя какие-либо обязательства в рамках этой организации», — подчеркнул Гармаш.



Он добавил, что Украина поддержала идею руководителя СММ ОБСЕ посла Халита Чевика вынести вопрос обеспечения безопасности и свободы передвижения членов СММ ОБСЕ в ОРДЛО на постоянный Совет ОБСЕ.