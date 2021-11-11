Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Действие карт Ощадбанка для переселенцев и жителей ОРДЛО могут продлить до 1 апреля

11 ноября 2021, 09:27

Действие карт Ощадбанка для переселенцев и жителей ОРДЛО могут продлить до 1 апреля

Действие просроченных банковских карт Ощадбанка для переселенцев и жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей планируют продлить до 1 апреля 2022 года. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телеканала «Дом».

Она отметила, что на сегодняшний день на банковских картах Ощадбанка, которые не забрали внутренне перемещенные лица (ВПЛ), накопилось более 5 миллиардов гривен. Ранее Ощадбанк принял решение, что с 1 января 2022 года будет прекращено автоматическое продление действия карт ВПЛ. Верещук обещает в ближайшее время провести совещание по поводу пролонгирования действия карт.

«Руководство Ощадбанка понимает ответственность и перед людьми, и перед государством. Мы соберем совещание и поймем, куда двигаться. Сейчас прорабатывается инструмент пролонгации действия карт. В силу того, что сейчас карантин, в силу того, что люди не могут приехать. И в силу того, что Российская Федерация не дает людям пересекать КПВВ, чтобы они смогли пройти идентификацию. Поэтому [будем просить Ощадбанк] подождать хотя бы до 1 апреля, и не ставить на стоп получение выплат по картам Ощадбанка», — заявила министр.

Верещук подчеркнула, что законы должны действовать одинаково для всех, унифицировано, но нужно учитывать исключительные моменты.

«Если мы видим, что есть особенности, например, КПВВ закрыты, люди не могут прийти, а в законе нет такой причины как "КПВВ закрыты", то нам нужно менять закон. А не обременять людей и не забирать у них честно заработанные деньги и социальные выплаты, которые государство гарантированно должно выплатить», — резюмировала министр.

Ранее продление действия карт Ощадбанка для переселенцев и жителей ОРДЛО анонсировали в Украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

Ощадбанк продлил до 1 января 2022 года просроченные карты внутренне перемещенных лиц. Их не будут блокировать до 31 декабря.

По данным Минреинтеграции, около половины из 1,5 миллиона официально зарегистрировавшихся переселенцев в действительности проживают на неподконтрольной территории.

Читайте также:

За два года: В Минреинтеграции рассказали, как будут выплачивать долги по пенсиям переселенцам



Еще по теме

Организации
Ощадбанк Минреинтеграции
Люди
Пенсионеры ВПЛ
Прочее
Пенсии

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:52
КПВВ «Еленовка» откроют 12 ноября: условия пересечения
09:48
Пушилин уволил россиянина с должности «вице-премьера ДНР»
09:27
Действие карт Ощадбанка для переселенцев и жителей ОРДЛО могут продлить до 1 апреля
09:13
«ЛНР»: 105 заболевших и 16 умерших от COVID-19 за сутки
23:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 ноября
12:00
«ЛНР» снова уходит от жесткого карантина
11:25
Коронавирус на неподконтрольной Донетчине: более тысячи заболевших, почти 100 человек умерли
10:24
В работе мобильного оператора «ДНР» произошел сбой
10:00
«ЛНР» отменила дистанционное обучение в школах и вузах с 15 ноября
09:05
«ЛНР» упростила пересечение КПВВ «Станица Луганская»
08:43
«ЛНР» сообщила о 189 заболевших и 38 умерших от ковида за сутки
21:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 ноября
20:28
«ДНР» установила в Донецке памятник Дзержинскому
14:28
«ДНР» сообщила о следующей поставке вакцин от коронавируса
12:04
«ДНР» сообщила о почти 1400 новых случаях коронавируса и 85 умерших за сутки
все новости
10:21
Ахметов договорился о покупке польского Идея банка
09:52
КПВВ «Еленовка» откроют 12 ноября: условия пересечения
09:48
Пушилин уволил россиянина с должности «вице-премьера ДНР»
09:27
Действие карт Ощадбанка для переселенцев и жителей ОРДЛО могут продлить до 1 апреля
09:13
«ЛНР»: 105 заболевших и 16 умерших от COVID-19 за сутки
08:54
На Донбассе сообщили о новых обстрелах
08:15
За сутки в Украине выявили более 24 тысяч случаев коронавируса. Умерли 652 человека
23:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 ноября
23:49
США выделят Украине финансирование после прекращения поставок угля из РФ
23:17
В ОБСЕ сообщили об ухудшении ситуации на Донбассе
22:14
Блинкен предостерег РФ от повторения ошибки 2014 года по отношению к Украине
21:53
Зеленский указал на отсутствие движения российских войск к границе Украины
21:46
Украина и США подписали новую Хартию стратегического партнерства
21:18
Зеленский призвал массово вакцинироваться: За 2 дня мы потеряли больше людей, чем за 2 года на Донбассе
20:49
В Мариуполе из-за ковида с 15 ноября отменяют бесплатный проезд для пенсионеров
все новости
ВИДЕО
Суд поместил экс-начальника донецкой тюрьмы «Изоляция» под стражу на два месяца
10 ноября, 17:40
Экс-начальник тюрьмы «ДНР» «Изоляция» заявил, что живет в Киеве с 2019 года
10 ноября, 17:25
Ахметов, мэр Донецка и экс-регионалы: Кто пришел проститься со Звягильским? ►
09 ноября, 20:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция