ТКГ согласовала доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты в ОРДЛО

Трехсторонняя контактная группа согласовала визит инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.



Очередные консультации ТКГ в режиме видеоконфреренции прошли вчера, украинскую делегацию возглавил Александр Мережко, заместитель главы делагации, председатель Комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.



«Участники согласовали возможность визита инспекторов МАГАТЭ для осуществления проверки мест хранения ядерного материала», — говорится в сообщении.



В украинской делегации отметили, что в ходе консультаций рабочей группы по социальным и экономическим вопросам также были рассмотрены вопросы водоснабжения, обеспечения мобильной связи.

В начале февраля, выступая на заседании Совбеза ООН, первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что временно оккупированный Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиоактивных выбросов, поскольку на шахте «Юнком», в которой проводили ядерный взрыв, не откачивают воду. По его словам, из-за российской агрессии, МАГАТЭ не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях, где используется ядерный материал.