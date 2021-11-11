Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: еще один уволен, двое восстановлены

Владимира Пикалова уволили с должности директора департамента информационной политики в Укрэксимбанке. В то же время еще двоих подозреваемых в уголовном производстве о нападении на съемочную группу в Киеве возобновили. Об этом сообщает пресс-служба банка.



Как объясняют в финучреждении, «получение работником статуса подозреваемого в уголовном производстве не является законным основанием для отстранения его от работы или расторжения с ним трудовых отношений». Поэтому с 9 ноября двое нападавших вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.



Ранее полномочия Олега Осипова и Игоря Тельбизова прекратили без сохранения оплаты труда только на время служебного расследования.



Тельбизову в начале октября было вручено подозрение по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УКУ – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекшее телесных повреждений. Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.



Осипову вручили подозрение 23 октября за препятствование журналистской деятельности и побои.

7 октября «Схемы» выпустили расследование о том, что Укрэксимбанк выдал кредит 60 миллионов долларов компаниям бизнесмена Сергея Брюховецкого — «Оптовая сеть 2011» и «Славиан» — на покупку ТЦ Sky Mall. Как выяснили журналисты, Брюховецкий владеет также компанией «Спец-Реммаш» в неподконтрольной Горловке, которая занимается ремонтом оборудования для местных шахт и платит налоги группировке «ДНР».



4 октября во время интервью с главой Укрэксимбанка журналист «Схем» пытался расспросить Евгения Мецгера о целесообразности выдачи такого кредита. Услышав этот вопрос, Мецгер пожелал закончить интервью, и увидев включены камеры, поручил охране удалить видеозаписи. На оператора напали, применив к нему силу.



Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер получил подозрение в связи с нападением на журналистов программы «Схемы». Наблюдательный совет Укрэксимбанка принял заявление об увольнении Мецгера.