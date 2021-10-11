Нападение на журналистов «Схем»: Набсовет Укрэксимбанка уволил Мецгера с должности главы правления

Наблюдательный совет Укрэксимбанка принял заявление об увольнении отстраненного от исполнения обязанностей главы правления Евгения Мецгера. Об этом сообщила пресс-служба банка в Facebook.



Эту должность временно займет Сергей Ермаков.

Ранее глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сообщил, что написал заявление об увольнении с должности.

Голосеевский райсуд Киева 11 октября отправил отстраненного директора «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера под ночной домашний арест по делу о нападении на съемочную группу «Схем».



7 октября «Схемы» выпустили расследование о том, что Укрэксимбанк выдал кредит 60 миллионов долларов компаниям бизнесмена Сергея Брюховецкого — «Оптовая сеть 2011» и «Славиан» — на покупку ТЦ Sky Mall. Как выяснили журналисты, Брюховецкий владеет также компанией «Спец-Реммаш» в неподконтрольной Горловке, которая занимается ремонтом оборудования для местных шахт и платит налоги группировке «ДНР».



4 октября во время интервью с главой Укрэксимбанка журналист «Схем» пытался расспросить Евгения Мецгера о целесообразности выдачи такого кредита. Услышав этот вопрос, Мецгер пожелал закончить интервью, и увидев включены камеры, поручил охране удалить видеозаписи. На оператора напали, применив к нему силу.



Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер получил подозрение в связи с нападением на журналистов программы «Схемы».