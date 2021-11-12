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В Кремле назвали статью Bloomberg о возможном вторжении в Украину «пустым нагнетанием»

12 ноября 2021, 12:50

В Кремле назвали статью Bloomberg о возможном вторжении в Украину «пустым нагнетанием»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «безосновательным нагнетанием напряженности» публикацию Bloomberg об угрозе вторжения РФ на территорию Украины.

«Подобные заголовки — не что иное, как пустое и безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы», — приводит слова Пескова ТАСС.

Он отметил, что это уже не первое заявление из США о том, что они обеспокоены «передвижением наших вооруженных сил на территории РФ».

«Неоднократно мы на это говорили, что передвижение наших вооруженных сил на нашей территории ни у кого не должны вызывать обеспокоенность, РФ ни для кого не представляет угрозу», — подчеркнул Песков.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США проинформировали европейских партнеров о том, что со стороны России существует угроза военного вторжения в Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 ноября заявил, что США обеспокоены военной активностью России вблизи границы Украины. В то же время, по его словам, у Вашингтона нет ясности о намерениях Москвы.

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