Bloomberg: США сигнализируют Европе о возможном вторжении РФ в Украину

Соединенные Штаты Америки обеспокоены концентрацией войск России вблизи украинских границ. Американское агентство Bloomberg сообщает, что Вашингтон предупредил своих европейских партнеров о том, что со стороны России существует угроза военного вторжения в Украину.



Представители администрации президента США Джо Байдена пока не предоставили своих комментариев по этому поводу. Считается, что оценки основаны на информации, которой США еще не поделились с европейскими странами, но это должно было произойти до того, как будет принято какое-либо решение о коллективном ответе.



В то же время, по мнению близкого к Кремлю источника издания Bloomberg, Россия пока не намерена начинать войну с Украиной, но хочет показать, что готова применить силу в случае такой необходимости. Однако наступление, как считает другой источник, маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах.

В лондонской компании Janes отмечают, что Россия перебрасывает больше танков к границе с Украиной. Аналитики компании отмечают, что в отличие от довольно открытого наращивания сил весной, недавнее развертывание российских войск является скрытым, часто происходит ночью и осуществляется элитными наземными подразделениями. По словам представителей компании, «эти действия были направлены не столько на запугивание, сколько на создание активной угрозы».



В конце октября The Washington Post обнародовала информацию о возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы. В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие «российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России».



Politico опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые как утверждает издание, подтверждают недавние сообщения СМИ о концентрации войск РФ на границе с Украиной. Украина и Россия опровергли данные заявления, назвав их «вбросом» и «сознательной дезинформацией».



В Офисе президента Зеленского заявили, что нет подтверждений информации американских СМИ о новом скоплении российских войск вблизи границ Украины.