Данилов не увидел в статье Bloomberg об угрозе вторжения РФ ничего нового для Украины

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал статью агентства Bloomberg о риске нового вторжения войск России. По его словам, ничего нового в статье нет, о чем он сказал в комментарии LIGA.net.



Данилов напомнил, что Украина восемь лет находится в состоянии войны с Россией — и «намерения РФ по дестабилизации ситуации» никогда не были новостью.



«Они волнами периодически накатываются. США нас постоянно предупреждают. Вы думаете — это первый раз? У нас постоянный обмен информацией и процедура сотрудничества, разведсообщества общаются. Никакой новости для нас тут нет», — сказал он.



Данилов также заверил, что концентрации войск России именно на границе сейчас нет. По его словам, концентрация, если и происходит, то в других местах.



На уточняющий вопрос, о каких именно других местах идет речь, Данилов не ответил, сославшись на занятость.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США проинформировали европейских партнеров о том, что со стороны России существует угроза военного вторжения в Украину.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «безосновательным нагнетанием напряженности» публикацию Bloomberg об угрозе вторжения РФ на территорию Украины.



Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 ноября заявил, что США обеспокоены военной активностью России вблизи границы Украины. В то же время, по его словам, у Вашингтона нет ясности о намерениях Москвы.