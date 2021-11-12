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Поставки угля из ОРДЛО: Госбюро расследований сообщило о подозрении экс-министру энергетики

12 ноября 2021, 16:58

Поставки угля из ОРДЛО: Госбюро расследований сообщило о подозрении экс-министру энергетики

Государственное бюро расследований сообщило бывшему министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину о подозрении в содействии террористическим организациям «Л-ДНР», передают «Українські Новини» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пресс-служба ГБР сообщила об этом без упоминания имени подозреваемого. В ведомстве отметили, что осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве «по преступной схеме содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины, в которую входил бывший министр энергетики и угольной промышленности и действующий народный депутат Украины».

«Установлено, что организаторы наладили поставки угольной продукции с временно оккупированных территорий на средства украинских госпредприятий на сумму примерно 1,5 миллиарда гривен. Поставки проходили в конце 2014 — начале 2015 годов с участием бывшего высокопоставленного чиновника, который сейчас является народным депутатом Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что схема поставок угля из ОРДЛО была организована при непосредственном содействии высших представителей власти Российской Федерации.

«В сговоре с должностными лицами украинских госорганов и предприятий, представителями власти РФ бывший министр энергетики и угольной промышленности организовал приобретение угля у подконтрольных террористическим организациям предприятий за государственные средства. Эти действия поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций "Л-ДНР", чем подорвали экономическую безопасность государства в 2014–2015 годах, лишили нашу страну возможностей для диверсификации источников снабжения энергетическими ресурсами, а также предоставили Российской Федерации более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела и ведения подрывной деятельности против нее», — сообщили в ГБР.

Санкция статьи, по которой подозревают Владимира Демчишина, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В ГБР добавили, что в настоящее время экс-министр скрывается за границей. Уведомление о подозрении правоохранители отправили по адресам последних известных мест его жительства.

8 октября Офис генпрокурора предъявил Виктору Медведчуку подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 — начале 2015 года.

Печерский районный суд Киева 12 октября избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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