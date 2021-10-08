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Генпрокурор: В схемах по торговле углем с «Л-ДНР» замешан бизнесмен из Донбасса Сергей Кузяра

08 октября 2021, 18:53

Генпрокурор: В схемах по торговле углем с «Л-ДНР» замешан бизнесмен из Донбасса Сергей Кузяра

В схемах по незаконным поставкам угля с оккупированной территории, которые реализовал нардеп Виктор Медведчук, ключевую роль играл бизнесмен Сергей Кузяра. Он вел переговоры с группировками «Л-ДНР». Об этом сообщила на брифинге в пятницу генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.  

По словам Венедиктовой, Кузяра имел давние связи в угольной сфере, был лично знаком с главами «ДНР» и «ЛНР» и руководителями угольных предприятий на неподконтрольной территории.

«Он подыскивал угольные преприятия, организовывал "зеленый коридор" из Донецка и Луганска на подконтрольную Украине территорию их директорам для подписания документов, открытия счетов, регистрации адресов и т.д. Также он согласовывал процесс загрузки угля, его отправки на другую территорию, контролировал оплату боевикам наличными за такие услуги», — сказала Венедиктова.

Она отметила, что в сентябре бизнесмену Кузяре сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Сейчас он находится под арестом с альтернативой внесения залога 500 млн грн.

По данным следствия, в результате действия незаконной схемы группировки «Л-ДНР» были профинансированы на сумму свыше 200 млн грн, в целом намерения были провести такое финансирование почти на 3 млрд грн.

Слайд из материалов СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, также участвующий в брифинге, отметил, что после того, как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР.

«При посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР. В конце концов, эти контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии и поставило под угрозу работу объектов критической инфраструктуры», — сказал Баканов.

Впоследствии, по словам главы СБУ, при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы поставок угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

Глава СБУ и генпрокурор обнародовали ряд аудиозаписей, подтверждающих существование «угольной схемы» и заинтересованность в ней властей РФ. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук, во время этих разговоров нардеп озвучивает, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.
 

Баканов отметил, что следствие продолжается, прорабатывается вопрос объявления подозрения другим лицам.

Сергей Кузяра родился 12 декабря 1973 года в шахтерской семье, его отец Владимир Кузяра до 1995 года был генеральным директором государственного холдинга «Макеевуголь». Окончил Донецкий политехнический институт по специальности «Подземная разработка местонахождений полезных ископаемых». Первым местом работы была компания «Макуглекокс», впоследствии Сергей Кузяра построил карьеру в угольном бизнесе. В период президентства Виктора Януковича был советником министра энергетики и угольной промышленности.

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