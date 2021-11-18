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Россия в ТКГ снова навязывает Украине прямые переговоры с «Л-ДНР»

18 ноября 2021, 14:57

Россия в ТКГ снова навязывает Украине прямые переговоры с «Л-ДНР»

Глава делегации РФ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Россия призывает Киев начать прямые переговоры с «Л-ДНР», передает «РИА Новости».

Он настаивает, что это нужно делать «как можно скорее».

«Мы еще раз призываем украинскую делегацию как можно скорее начать переговоры по всеобъемлющему политическому урегулированию в соответствии с Минскими соглашениями непосредственно с Донецком и Луганском для скорейшего наступления мира на юго-востоке Украины», — заявил Грызлов.

Министерство иностранных дел РФ опубликовало дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. В своем варианте итогового заявления возможной встречи министров Нормандского формата РФ предлагает называть вооруженный конфликт на Донбассе «внутриукраинским конфликтом», а права и обязанности по согласованию и реализации мер по его урегулированию возлагает на власти Украины и группировки «ДНР/ЛНР».

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