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МИД РФ опубликовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии о Нормандском формате

17 ноября 2021, 19:19

МИД РФ опубликовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии о Нормандском формате

Министерство иностранных дел РФ опубликовало дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

Там заявляют, что «позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" подвергаются искажению». Поэтому МИД РФ приводит полный текст переписки Лаврова с коллегами из Франции и Германии.

В своем варианте итогового заявления РФ предлагает называть вооруженный конфликт на Донбассе «внутриукраинским конфликтом», а права и обязанности по согласованию и реализации мер по урегулированию конфликта возлагает на власти Украины и группировки «ДНР/ЛНР».

Лавров пишет, что в интересах урегулирования конфликта Украине необходимо отменить законы о государственном языке, правах и коренных народов, а также законопроект о переходном периоде на оккупированных территориях.

В варианте итогового заявления от министров Нормандского формата Лавров также предлагает Киеву восстановить экономические связи в ОРДЛО. Кроме этого, его не устраивают положения Совместного заявления по итогу 23-го саммита Украина-ЕС.

Эти и ряд других предложений Лаврова были отвергнуты французской и германской сторонами, на что глава МИД РФ отреагировал: «Не буду скрывать: ваш ответ разочаровал».

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