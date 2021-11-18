Боевики прицельно обстреляли из артиллерии телебашню на Луганщине

Боевики обстреляли недавно открытую телебашню в Камышевахе Попаснянского района Луганской области, которая вещает на оккупированную территорию. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Север».



«17 ноября, около 15:30-16:00, противник совершил три обстрела тяжелой артиллерией по населенному пункту Камышеваха. Обстрел велся прицельно в район недавно открытой мощной телебашни, с которой осуществляется вещание украинских телеканалов на временно оккупированную РФ территорию», — говорится в сообщении.



В ОТГ «Север» подчеркивают, что обстрел был спланированной акцией боевиков.



«Учитывая, что накануне вся новостная лента со стороны оккупантов пестрела фейковыми сообщениями о якобы обстреле украинскими войсками разных населенных пунктов именно из Камышевахи, становится очевидным, что обстрел телебашни был запланирован российскими артиллеристами заранее, и в медиапространстве противник провел подготовку своих действий», — отмечают украинские военные.

Работы по строительству телебашни под Попасной начались в октябре 2020 года, объект сдали ко Дню Независимости Украины, 24 августа.



Новая станция обеспечивает доступ к 30 украинским телеканалам цифрового телевидения и 8 радиоканалам около 200 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения. Высота вышки составляет 150 метров, а вес — почти 100 тонн.