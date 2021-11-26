Офицер ФСБ и три «перебежчика»: В Buzzfeed News рассказали, кто готовил госпереворот

Госпереворот, о котором заявил в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский, готовили офицер ФСБ и три «перебежчика» из МВД Украины, которые находятся в Крыму. Об этом сообщил журналист Buzzfeed News Кристофер Миллер со ссылкой на источники, приближенные к главе украинского государства.



Миллер написал в своем Twitter, что один из его источников прочитал ему стенограммы аудиозаписей, о которых говорил Зеленский. По его информации, президент Украины планирует передать США доказательства предполагаемого заговора на этой неделе.



По словам журналиста, он не смог сам проверить аудиозаписи и стенограммы, но один из его источников сообщил, что Офис президента подтвердил их подлинность.



«Источник, близкий к Зеленскому, ясно дал понять, что доказательства, которыми располагает Украина, не указывают на прямое участие олигарха Рината Ахметова, но что он упоминается четырьмя предполагаемыми заговорщиками», — сообщил Миллер. Организаторы переворота говорили, что им «надо быть готовыми выйти на контакт и начать сотрудничать с Ахметовым», пишет журналист.



Также, по его данным, офицером ФСБ является Василий Лаптев, а украинские «перебежчики» — Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов.



Миллер отметил, что, судя по всему, план переворота заключался в том, чтобы дестабилизировать Украину изнутри, используя текущую напряженность. В качестве «прикрытия» планировалось использовать протест, запланированный на 1 декабря, а также должны были быть привлечены «люди Ахметова».



Журналист уточнил, что то, что он услышал из стенограммы, «не звучало как подробный и хорошо продуманный план».



Источник Миллера добавил, что таким образом в Офисе президента стремятся добиться «перемирия» с бизнесменом.

Во время сегодняшнего пресс-марафона президент Зеленский заявил о наличии у него агентурной информации о том, что с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Он уточнил, что считает, что окружение Ахметова «втягивает его в эту войну».



Бизнесмен Ринат Ахметов опроверг свое участие в подготовке госпереворота в Украине. Он назвал ложью информацию, обнародованную Владимиром Зеленским. Миллиардер заявил, что его позиция была и будет однозначной — «независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом».