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Ермак дал показания ГБР по делу «вагнеровцев»

30 ноября 2021, 11:56

Ермак дал показания ГБР по делу «вагнеровцев»

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак посетил Государственное бюро расследований, где дал показания по делу о спецоперации по задержанию наемников частной военной компании «Вагнер».

«Как законопослушный гражданин, сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию. Не считаю нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал», — написал Ермак на своей странице в Facebook.

Глава ОП добавил, что «очень важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над «і».

В ГБР «Интерфакс-Украина» подтвердили, что Ермак дал показания.

17 ноября международная группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала свое расследование о срыве спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников, многие из которых воевали на Донбассе. Из него ясно, что президент Владимир Зеленский знал об операции, а глава ОП Андрей Ермак просил ее отложить.

Временная следственная комиссия парламента в своем отчете указывает, что спецоперация украинских спецслужб все же была, но кто стоит за ее отсрочкой — неизвестно. Утечки информации с украинской стороны, согласно отчету ВСК, не было.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что не согласился на спецоперацию по задержанию участников ЧВК из-за того, что в самолете турецких авиалиний вместе с боевиками летели бы обычные граждане, которые могли бы пострадать.

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