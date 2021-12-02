Кремль считает высокой вероятность эскалации на Донбассе

Вероятность эскалации боевых действий на Донбассе остается высокой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Комментируя вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости прямых переговоров с Россией для остановки войны на Донбассе, Песков заявил, что увидел в его словах противоречия.



«Дело в том, что украинцы настойчиво пытаются представить нашу страну стороной конфликта. С другой стороны, они делают так, что какие-то переговоры с Россией невозможны», — сказал Песков журналистам.



В Кремле считают, что Украина не выполняет Минские договоренности и Парижское коммюнике «нормандской четверки». Также там недовольны языковым законом и законом о коренных народах.



«Это наводит на мысль, что украинское руководство де-факто не исключает для себя силового сценария урегулирования на Донбассе. То честь не исключает начало боевых действий против самопровозглашенных республик», — считает Песков.



Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Украина не панирует наступление на Донбассе.