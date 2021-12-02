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Тысяча за вакцинацию: Верховная Рада приняла закон в целом

02 декабря 2021, 17:07

Тысяча за вакцинацию: Верховная Рада приняла закон в целом

Верховная Рада на заседании в четверг приняла в целом законопроект о выплате тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. Закон был принят во втором чтении, его поддержали 253 народных депутата.

В пояснительной записке к документу указано, что 3 млрд гривен будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, пострадавших от ограничительных карантинных мер, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования.

Согласно мнению авторов законопроекта, его принятие будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации от COVID-19.

Тысячу гривен за вакцинацию украинцы смогут потратить с 19 декабря на такие расходы:

  • абонемент в спортзал или фитнес-клуб,
  • посещение кинотеатров, театров, музеев, концертных залов,
  • билеты на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы,
  • книги.

Последнее направление расходов было добавлено при доработке после принятия законопроекта в первом чтении.

Воспользоваться этими деньгами можно будет в течение 4 месяцев после зачисления средств.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил, что украинцы, которые вакцинируются от коронавируса двумя дозами, смогут получить 1000 гривен. Деньги будут зачислены вакцинированным на виртуальную карту в мобильном приложении «Дія».

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