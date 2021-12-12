Появилось видео еще одного скандала с замглавы МВД Гогилашвили. Теперь в Киеве

После видео со скандалом, который устроил заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили на въезде в Донецкую область, появилась видеозапись уже другого инцидента с ним. Как сообщает «Украинская правда», видео им передали рядовые сотрудники полиции.



Этот инцидент произошел до скандала на Донетчине. Как следует из видео, 24 ноября автомобиль Гогилашвили в Киеве остановили патрульные полицейские, чтобы проверить документы. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять правоохранителей и спрашивать, почему они «не узнали начальство».



«Ты что, тупой? Ты что, о**ший, что ли?!? Что с тобой, тебя что, припудрило?» — сказа Гогилашвили патрульному.





Накануне было опубликовано видео того, как Гогилашвили устроил скандал на блокпосте полиции на въезде в Донецкую область из-за того, что его попросили предъявить документы. В частности, замминистра позволил себе нецензурную лексику в адрес полицейских. На видео с камеры наблюдения, которое есть в ролике, указано, что инцидент произошел 8 декабря.



Глава МВД Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство, на время которого Гогилашвили должен быть отстранен. По итогам расследования Монастырский пообещал принять решение относительно будущего Гогилашвили на должности его заместителя.



Президент Владимир Зеленский призвал уволить Гогилашвили из МВД.