Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Появилось видео еще одного скандала с замглавы МВД Гогилашвили. Теперь в Киеве

12 декабря 2021, 16:30

Появилось видео еще одного скандала с замглавы МВД Гогилашвили. Теперь в Киеве

После видео со скандалом, который устроил заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили на въезде в Донецкую область, появилась видеозапись уже другого инцидента с ним. Как сообщает «Украинская правда», видео им передали рядовые сотрудники полиции.

Этот инцидент произошел до скандала на Донетчине. Как следует из видео, 24 ноября автомобиль Гогилашвили в Киеве остановили патрульные полицейские, чтобы проверить документы. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять правоохранителей и спрашивать, почему они «не узнали начальство».

«Ты что, тупой? Ты что, о**ший, что ли?!? Что с тобой, тебя что, припудрило?» — сказа Гогилашвили патрульному.

Накануне было опубликовано видео того, как Гогилашвили устроил скандал на блокпосте полиции на въезде в Донецкую область из-за того, что его попросили предъявить документы. В частности, замминистра позволил себе нецензурную лексику в адрес полицейских. На видео с камеры наблюдения, которое есть в ролике, указано, что инцидент произошел 8 декабря.

Глава МВД Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство, на время которого Гогилашвили должен быть отстранен. По итогам расследования Монастырский пообещал принять решение относительно будущего Гогилашвили на должности его заместителя.

Президент Владимир Зеленский призвал уволить Гогилашвили из МВД.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь! 

Еще по теме

Люди
Александр Гогилашвили
Организации
МВД Украины

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:00
«ЛНР» заявила о 37 заболевших и 7 умерших от ковида за сутки
21:27
НВФ «Л-ДНР» готовятся к боевым действиям — правозащитник
21:20
Что будет с Донбассом после переговоров Байдена и Путина? ►
20:41
«ДНР»: В ДТП на трассе к Успенке на границе с РФ погибли три человека
17:15
«ДНР» откроет движение через Еленовку 13 декабря: Как пересечь КПВВ
11:45
В Донецк и Луганск проследовала гуманитарная помощь от ООН и Красного Креста
09:08
«ЛНР»: Еще девять человек умерли от коронавируса в ОРЛО
23:41
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 декабря
22:18
Одна из пленниц «ДНР» в критическом состоянии, ей срочно требуется операция — правозащитники
21:08
«ДНР» задержала «мэра» Макеевки, его подозревают в коррупции
20:56
«ДНР» заявила о погибшем и раненом при обезвреживании боеприпаса с беспилотника в Донецке
16:32
В Донецке упал беспилотник, район перекрыли боевики «ДНР»
11:45
Жителям Донецка рекомендуют готовить еду на очищенной воде
10:06
«ДНР» задержала проезд замглавы миссии ОБСЕ
09:56
Более 500 жителей неподконтрольной Донетчины заболели коронавирусом
все новости
17:39
Путин считает, что Украина должна была передать России заграничное имущество СССР
17:14
Страны G7 предупредили РФ о «тяжелых последствиях» в случае нападения на Украину
16:30
Появилось видео еще одного скандала с замглавы МВД Гогилашвили. Теперь в Киеве
15:57
На Донетчине от ковида умерли еще 11 человек, на Луганщине — трое
14:08
Зеленский призвал уволить замглавы МВД из-за скандала на блокпосте в Донецкой области
11:00
«ЛНР» заявила о 37 заболевших и 7 умерших от ковида за сутки
10:38
Страны G7 призвали Россию к переговорам с Украиной
10:12
Байден: США не планируют вводить свои войска в Украину
09:46
На Донбассе рассказали про обстрелы за сутки
08:15
Ковид в Украине: За сутки выявили вдвое больше выздоровевших, чем заболевших
22:51
США де-факто присоединились к Нормандскому формату — Арестович
22:16
С мячом в руках: В Краматорске открыли памятник убитому «ДНР» футболисту Степану Чубенко
21:53
Советник главы ОП: Закон о переходном периоде на Донбассе пока поставлен на паузу
21:27
НВФ «Л-ДНР» готовятся к боевым действиям — правозащитник
21:20
Что будет с Донбассом после переговоров Байдена и Путина? ►
все новости
ВИДЕО
Что будет с Донбассом после переговоров Байдена и Путина? ►
11 декабря, 21:20
Замминистра МВД устроил скандал на блокпосте в Донецкой области
11 декабря, 12:00
«Марафон добра»: В Мариуполе помогают спасать детей со сложными диагнозами
08 декабря, 21:34

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция