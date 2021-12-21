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В Донецке рассказали о текущем качестве воды из-под крана

21 декабря 2021, 14:55

В Донецке рассказали о текущем качестве воды из-под крана

По результатам лабораторных исследований на санитарно-химические показатели в питьевой воде распределительных сетей Донецка, Горловки, Енакиево и Макеевки в настоящее время не выявлено отклонений.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

«По микробиологическим показателям питьевая вода соответствует требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком" и безопасна в эпидемическом отношении», — говорится в сообщении.

Отмечается «значительное улучшение качества воды», поступающей на водоподготовку из канала «Северский Донец — Донбасс».

Кроме того, продолжаются мероприятия «по изменению технологического режима работы водоочистных сооружений для улучшения органолептических показателей и доведению качества питьевой воды до требований ГСП».

Вместе с тем до стабилизации ситуации жителям рекомендовано употреблять в пищу питьевую очищенную воду.

Река Северский Донец снабжает водой всю Донецкую область по обе стороны линии соприкосновения. Несколько недель назад жители Донетчины начали жаловаться на неприятный «аптечный» запах воды из-под крана. С такой проблемой столкнулись как на подконтрольной Украине территории, так и на неподконтрольной.

Неприятный запах воды специалисты пояснили биологическим фактором и теплой погодой, чего не должно быть в осенне-зимний период.

На подконтрольной Украине части Донецкой области воду из-под крана также не рекомендуется использовать для приготовления пищи.

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