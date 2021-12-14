В Донецкой области призвали не использовать воду из-под крана для приготовления пищи

На данный момент в Донецкой области воду из-под крана не рекомендуется использовать для приготовления пищи. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела департамента по вопросам гражданской защиты Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаров.



Он отметил, что по имеющейся информации источником загрязнения реки Северский Донец являются неустановленные стоки на территории Харьковской области. На Донетчине источников загрязнения не выявлено.



Также Гочаров сообщил, что пробы воды из реки были направлены в лаборатории Киева. «По результатам этих анализов выявлены соединения, которые не диагностируются нашими местными лабораториями. В частности, это ароматические соединения вроде бензолов и так далее», — уточнил чиновник.



«По рекомендации органов экологического контроля воду, которая сейчас находится в водопроводных сетях области, не рекомендовано использовать для приготовления пищи. Но для бытовых нужд ее можно использовать. То есть угрозы для жизни людей она не составляет», — резюмировал Гончаров.

Река Северский Донец снабжает водой всю Донецкую область по обе стороны линии соприкосновения. Несколько недель назад жители Донетчины начали жаловаться на неприятный «аптечный» запах воды из-под крана. С такой проблемой столкнулись как на подконтрольной Украине территории, так и на неподконтрольной.



Ранее с аналогичным призывом не использовать воду из-под крана для приготовления пищи выступил «Минздрав» группировки «ДНР».



Неприятный запах воды там специалисты пояснили биологическим фактором и теплой погодой, чего не должно быть в осенне-зимний период.