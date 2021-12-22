Украинские военные на Донбассе впервые провели боевые учебные стрельбы из комплексов Javelin

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донетчине состоялись учебные боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Их впервые применили на Донбассе, сообщает телеканал «Дом».



Комплексы могут уничтожать танки на расстоянии до 5 километров.



«Главное преимущество Javelin — легкость в управлении. Ракета после пуска может сама наводиться на цель, что позволяет достигать практически стопроцентной точности стрельбы», — говорится в сюжете.



В данное время на вооружении ВСУ находятся почти 100 пусковых установок и около 500 ракет к Javelin. Украинские военные могут применить их на Донбассе в случае полномасштабного российского вторжения.



21 ноября о применении украинскими военными ПТРК Javelin на Донбассе написало американское издание Military Times, ссылаясь на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.



Позже информацию о приминении Javelin в зоне конфликта подтвердил нардеп и член комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Игорь Копытин.



Однако начальник пресс-службы Объединенных сил Ярослав Мельничук опроверг эту информацию. По его словам, на данный момент на Донбассе Javelin не использовались.



Министр обороны Алексей Резников, выступая в Верховной Раде, не ответил на вопрос, использовали ли украинские военные системы Javelin в зоне конфликта на Донбассе.