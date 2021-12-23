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Порошенко знал о вывозе угля из ОРДЛО, но не участвовал в этом — адвокаты

23 декабря 2021, 14:01

Порошенко знал о вывозе угля из ОРДЛО, но не участвовал в этом — адвокаты

Пятый президент Украины Петр Порошенко знал о закупке угля из неподконтрольных районов Донбасса, но не принимал в этом участия. Об этом заявляют его адвокаты в интервью «Украинской правде».

На вопрос, участвовал ли Порошенко в организации закупок с ОРДЛО и в какой степени, его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань ответили отрицательно.

По словам Голованя, Порошенко во время каденции дал задачу обеспечить страну энергией, а СНБО, премьер-министр и руководители правоохранительных органов — «это услышали и выполняли то, что предусмотрено законодательством».

Головань заявил, что Порошенко не обсуждал с руководителями Центрэнерго, Минэнерго поставки угля из ОРДЛО, но знал об этом: «Он не "не знал", однако не занимался этим, поскольку это не его функция. Информацией о том, что происходит, он владел».

Также адвокаты отметили, что Порошенко не согласовывал закупки, но и не выступал против, потому что «не должен» был этого делать.

Детали: Кроме того, по словам Новикова, экс-министр энергетики Владимир Демчишин все делал законно.

«Демчишин сделал правильно — сказал, вот у нас есть эти две шахты, из которых боевики готовы отпускать уголь. Но если они хотят что-то получать за этот уголь, то получать они будут только на нашей территории в белую... По моему мнению, Демчишин все сделал совершенно правильно. Он предотвратил именно финансирование террористов».

20 декабря Госбюро расследований сообщило Петру Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. По версии следствия, Порошенко, будучи президентом, участвовал в организации незаконной схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса. При этом подчеркивается, что заплаченные за уголь деньги шли на финансирование группировок «ДНР» и «ЛНР».

Подозрения в этом деле уже были предъявлены народному депутату Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

Медведчук находится под домашним арестом, Кузяра — под стражей. Демчишин покинул Украину, суд разрешил его задержать.

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