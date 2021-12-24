Кулеба считает обязательным участие Украины в переговорах Запада и России по безопасности

Украина должна участвовать в консультациях по евроатлантической безопасности. Об этом завил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему», — написал Кулеба в Twitter.
Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО, которые касаются обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.
В частности, Россия предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы.
В МИД Украины раскритиковали российские предложения.
В Белом доме заявили, что США видели российские предложения и обсуждают их со своими европейскими союзниками и партнерами.