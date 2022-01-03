Байден провел переговоры с Зеленским. О чем говорили

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор вечером в воскресенье, 2 января.



Как сообщает Белый дом, Байден «ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину».



Также отмечается, что лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога между США и Россией о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО, а также в ОБСЕ.



«Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу "ничего о вас без вас". Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», — подчеркивается в сообщении Белого дома.



Кроме того сообщается, что Байден «выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку Нормандского формата».



В свою очередь Зеленский написал в Twitter, что первый международный разговор в новом году с Байденом «доказывает особый характер наших отношений».



«Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию», — рассказал президент Украины.



Зеленский подчеркнул, что ценит «непоколебимую поддержку Украины».

Перша міжнародна розмова року із @POTUS доводить особливий характер наших відносин. Обговорили спільні дії та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2022

30 декабря Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Контакт лидеров состоялся в преддверии переговоров между Россией и США по вопросам безопасности 10 января в Женеве. 12 января состоится заседание в рамках совета Россия-НАТО, а 13-го — РФ проведет встречу с ОБСЕ, куда входит и Украина.



Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО, которые касаются обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.



В частности, Россия предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы.



В МИД Украины критично высказались о российской инициативе.