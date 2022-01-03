Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Байден провел переговоры с Зеленским. О чем говорили

03 января 2022, 08:34

Байден провел переговоры с Зеленским. О чем говорили

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор вечером в воскресенье, 2 января.

Как сообщает Белый дом, Байден «ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину».

Также отмечается, что лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога между США и Россией о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО, а также в ОБСЕ.

«Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу "ничего о вас без вас". Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», — подчеркивается в сообщении Белого дома.

Кроме того сообщается, что Байден «выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку Нормандского формата».

В свою очередь Зеленский написал в Twitter, что первый международный разговор в новом году с Байденом «доказывает особый характер наших отношений».

«Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию», — рассказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что ценит «непоколебимую поддержку Украины».

30 декабря Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Контакт лидеров состоялся в преддверии переговоров между Россией и США по вопросам безопасности 10 января в Женеве. 12 января состоится заседание в рамках совета Россия-НАТО, а 13-го — РФ проведет встречу с ОБСЕ, куда входит и Украина.

Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО, которые касаются обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

В частности, Россия предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы.

В МИД Украины критично высказались о российской инициативе.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь! 

Еще по теме

Люди
Джо Байден Владимир Зеленский
Прочее
США-Украина

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:15
Главные новости Донбасса за неделю
18:46
В Донецке упал козырек на входе в гостиницу
08:58
В Донецке два пассажирских автобуса попали в ДТП, есть пострадавшие
16:29
«Мерседес» всмятку: В Макеевке маршрутка попала в аварию
14:52
«ДНР»: В Донецке обрушилась трамвайная остановка
20:30
Пушилин допустил «косовский вариант» для Донецка и Луганска
16:00
Основателя военно-патриотических клубов «ДНР» будут судить за вовлечение детей в преступления
13:39
«ЛНР» повышает стоимость проезда в общественном транспорте с 10 января
12:27
КПВВ «ДНР» под Донецком будет работать 3 января: правила проезда
10:20
«ДНР»: Еще 171 заболевший и 39 умерших от коронавируса
09:30
«ЛНР» повышает тарифы на коммунальные услуги с нового года
09:06
«ЛНР» заявила о 41 заболевшем ковидом и одном умершем за сутки
23:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 декабря
15:57
Пережил пытки в Донецке и попытку суицида. Пленный Синченко находится в критическом состоянии
13:07
В Красном Луче упала главная новогодняя елка
все новости
09:35
Сутки на Донбассе прошли без обстрелов
08:34
Байден провел переговоры с Зеленским. О чем говорили
08:20
Чуть более 1800 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
00:15
Главные новости Донбасса за неделю
18:46
В Донецке упал козырек на входе в гостиницу
16:46
Кремль не хочет выполнять «Минск» и заявляет о «тупике» мирного процесса
16:15
Кремль предлагал США провести «нормандскую встречу» с членами «Л-ДНР»
14:21
Израиль указал Украине на антисемитские проявления во время марша в честь Бандеры
13:41
В Луганской области – шесть новых случаев ковида
12:30
Грузоперевозка угля и руды в Украине подорожала
11:05
На территории санатория в Донецкой области произошел пожар
10:40
Кузин: Очередное обострение ковида в Украине начнется в феврале
08:58
В Донецке два пассажирских автобуса попали в ДТП, есть пострадавшие
08:32
Донбасс: 1 января было четыре обстрела
08:16
За сутки в Украине еще 1,8 тысяч человек заболели ковидом
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция