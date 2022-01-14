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Ермак: Россия до сих пор не ответила на предложение включить Германию и Францию в СЦКК

14 января 2022, 20:54

Ермак: Россия до сих пор не ответила на предложение включить Германию и Францию в СЦКК

Россия не дала ответ на инициативу о включении представителей Германии и Франции в состав Совместного центра по контролю и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК). Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время видеоконференции Atlantic Council.

«Мы предложили: давайте включим в механизм верификации [нарушений режима прекращения огня] представителей всех членов Нормандского формата — Германии, Франции, России и Украины. Мы до сих пор ждем ответ», — сказал Ермак.

«Я думаю, это не трудно сделать, поскольку сейчас в составе Миссии ОБСЕ в Украине есть граждане или представители Германии, Франции, и мне кажется, что и России также. Я думаю, это был бы очень сильный и конкретный шаг», — подчеркнул глава Офиса президента.

Он добавил, что хоть сейчас нарушения режима прекращения огня составляют до 10 за день, и это меньше, чем было раньше, но гибнут и получают ранения украинские солдаты.

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