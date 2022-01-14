Зеленский предложил Байдену и Путину трехстороннюю встречу

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой проведения трехсторонней встречи между президентами Украины, России и США. Об этом сообщил глава Офиса главы государства Андрей Ермак.



«Президент Зеленский предложил президенту Байдену, и мы думаем, это может сработать, организовать трехстороннюю встречу, возможно, в формате видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным. Мы все еще ожидаем реакции с российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с интересом», – сказал Ермак во время видеоконференции Atlantic Council.

Накануне в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ, на котором обсуждалась напряженность из-за скопления российских войск у границ Украины. По итогам заседания глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Вене прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ.



Кроме того, 10 января состоялись переговоры по вопросам безопасности между США и Россией в Женеве, а 12 января совет НАТО-Россия в Брюсселе. В ходе этих встреч дипломатам России и Запада не удалось прийти к конкретным решениям из-за отсутствия взаимопонимания.



Россия, в частности, выдвинула требования не расширять НАТО на восток и не размещать вооружение Альянса в Украине. США и их союзники по НАТО неоднократно отвечали, что каждая страна имеет право сама выбрать, вступать ей в блок или нет.



В свою очередь американская сторона заявила, что Россия не взяла на себя обязательства по деэскалации на границе с Украиной по итогам переговоров, на что надеялись на Западе.