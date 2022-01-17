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Суд не назначил меру пресечения Порошенко, заседание перенесли

17 января 2022, 22:53

Суд не назначил меру пресечения Порошенко, заседание перенесли

Печерский районный суд Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко, которого подозревают в государственной измене. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Они приняли решение оглашать решение на Крещение... Я вас благодарю и жду вас 19 числа», — сказал Порошенко у здания суда в понедельник вечером.

«Что-то у них пошло не так... пока что у них сценарий сорвался... Сегодня мы не выиграли войны, мы даже не выиграли бой, но мы не дали им продвинуться », - добавил он.

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20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований объявило о подозрении Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о незаконной схеме поставок угля с захваченных группировками «ДНР» и «ЛНР» территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

6 января Печерский райсуд Киева арестовал имущество Порошенко. В частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.

Однако, как выяснилось, под арест не попала корпорация Roshen и другие крупные бизнес-активы Порошенко, потому что он заранее переписал их на старшего сына.

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