Суд не назначил меру пресечения Порошенко, заседание перенесли

Печерский районный суд Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко, которого подозревают в государственной измене. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Они приняли решение оглашать решение на Крещение... Я вас благодарю и жду вас 19 числа», — сказал Порошенко у здания суда в понедельник вечером.



«Что-то у них пошло не так... пока что у них сценарий сорвался... Сегодня мы не выиграли войны, мы даже не выиграли бой, но мы не дали им продвинуться », - добавил он.

20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований объявило о подозрении Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о незаконной схеме поставок угля с захваченных группировками «ДНР» и «ЛНР» территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.



6 января Печерский райсуд Киева арестовал имущество Порошенко. В частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.



Однако, как выяснилось, под арест не попала корпорация Roshen и другие крупные бизнес-активы Порошенко, потому что он заранее переписал их на старшего сына.