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Порошенко переписал Roshen и другие активы на сына, чтобы избежать их ареста

13 января 2022, 17:15

Порошенко переписал Roshen и другие активы на сына, чтобы избежать их ареста

Пятый президент Петр Порошенко переписал корпорацию Roshen и другой крупный бизнес на старшего сына, таким образом избежав ареста этих активов. Об этом сообщает «Слидство Инфо», который получил подтверждение от прокурора Офиса Генпрокурора Юрия Белкина.

Roshen считается самым ценным среди активов, приписываемых экс-президенту. Журналисты выяснили, что сейчас ключевыми бизнес-активами экс-президента владеет его старший сын Алексей. Речь идет об около 50 компаниях, значительная часть которых напрямую связана с корпорацией Roshen. На Порошенко-младшего также переписали и принадлежавший бывшему президенту аграрный бизнес.

36-летний Алексей Порошенко запомнился тем, что до осени 2019 был народным депутатом от партии своего отца. Согласно декларациям Порошенко-младшего, на момент депутатства он не владел ни одной фирмой. А уже через несколько месяцев стал владельцем корпорации Roshen, включая украинские и иностранные компании. Это произошло именно тогда, когда украинские стражи порядка начали активно интересоваться деятельностью Петра Порошенко.

В пресс-службе Петра Порошенко журналистам ответили, что: «Алексей Порошенко прекратил политическую карьеру в 2019 году. После этого по решению трастового управляющего ему было предоставлено все права и полномочия конечного бенефициарного владельца "слепого" траста. Это связано исключительно с прекращением политической деятельности Алексея Порошенко и дальнейшим обеспечением отделения политической деятельности Петра Порошенко от бизнеса».

Как выяснили журналисты, лично Петру Порошенко в настоящее время принадлежит около десятка компаний, большинство которых, по открытым данным Налоговой службы, сложно назвать успешными. Некоторые из них в последние годы показывали убытки, а в других финансовые отчеты вообще отсутствуют. Хотя есть и компании с относительно хорошими результатами.

Крупнейшими финансовыми достижениями среди компаний Порошенко могут похвастаться Международный инвестиционный банк и фитнес-клуб Пятый элемент. За 2020 год они заработали ориентировочно по 7 миллионов гривен. Журналисты допускают, что именно эти бизнес-активы неделю назад арестовал суд и именно им может грозить конфискация в случае доказательства вины Петра Порошенко.

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