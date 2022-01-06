Суд наложил арест на имущество Порошенко

Печерский районный суд Киева поддержал ходатайство прокурора, касающееся наложения ареста на имущество пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко, который подозревается украинскими правоохранителями в государственной измене и содействии терроризму.



Соответствующее определение суда было оглашено во время судебного заседания 6 января, передает «Интерфакс-Украина».



«Ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество удовлетворить», – говорится в документе.

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В Офисе генерального прокурора подтвердили наложение ареста.



«Судом принято решение о наложении ареста на имущество подозреваемого, принадлежащего ему на праве собственности в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества. В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и т.д.», – говорится в сообщении.



Подчеркивается, что подача и рассмотрение ходатайства прошли с соблюдением всех процессуальных норм.



Также в Офисе генерального прокурора напомнили, что Порошенко подозревают в содействии деятельности террористических организаций на Донбассе.



«Была подорвана экономическая безопасность государства в 2014-2015 годах и лишена ее возможностей для диверсификации источников поставки энергетических ресурсов. Также своими действиями он предоставил РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения подрывной деятельности против нее», – сказано в сообщении.



Санкции уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.111 и ч.1 ст.2583 УК Украины, предусматривают дополнительное наказание в виде конфискации имущества или без таковой.



Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины.

20 декабря Госбюро расследований сообщило Петру Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. По версии следствия, Порошенко, будучи президентом, участвовал в организации незаконной схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса. При этом подчеркивается, что заплаченные за уголь деньги шли на финансирование группировок «ДНР» и «ЛНР».



Подозрения в этом деле уже были предъявлены народному депутату Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину. Медведчук находится под домашним арестом, Кузяра — под стражей. Демчишин покинул Украину, суд разрешил его задержать.