Число новых случаев коронавируса возросло до 8,5 тысячи за сутки

За понедельник, 17 января, в Украине выявили 8 558 случаев заражения коронавирусом, что на 3 486 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровел 5 761 пациент, умерли 188 человек. Вчера госпитализировали 1 125 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 768 088 человек. Из них выздоровели 3 561 923 пациента, а умерли 98 549 человек.



Вчера вакцинировался от коронавируса 80 921 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 15 022 924 человека, из них получили первую дозу — 15 022 922 человека, получили две дозы — 14 306 743 человека. Получили дополнительную дозу — 10 073 человека, бустерную дозу — 113 560 человек. В общей сложности проведено 29 453 298 прививок.

В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.