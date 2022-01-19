В Украине сократили действие COVID-сертификата до 270 дней. Его можно продлить бустером

Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса сокращен с 365 дней до 270 дней (9 месяцев). Соответствующее решение приняло правительство Украины на сегодняшнем заседании.



При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.



Бустерную прививку можно сделать спустя шесть месяцев после получения второй дозы вакцины от коронавируса. Минздрав разрашает делать «бустер» любой зарегистрированной в Украине вакциной (AstraZeneca, Sinovac Biotech, Pfizer, Moderna, Jonson&Jonson).



COVID-сертификат о вакцинации можно получить в приложении «Дія».

Вакцинация от коронавируса началась в Украине 25 февраля 2021 года. За это время вакцинировались более 15 миллионов человек.



В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.