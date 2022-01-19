Почти 13 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За вторник, 18 января, в Украине выявили 12 815 случаев заражения коронавирусом, что на 4 257 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 5 413 пациентов, умерли 163 человека. Вчера госпитализировали 2 401 заболевшего.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 780 903 человек. Из них выздоровели 3 567 336 пациента, а умерли 98 712 человек.



Вчера вакцинировались 85 177 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 15 053 125 человек, из них получили первую дозу — 15 053 123 человека, получили две дозы — 14 343 487 человек. Получили дополнительную дозу — 10 687 человек, бустерную дозу — 131 178 человек. В общей сложности проведено 29 538 475 прививок.

В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.