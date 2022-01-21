Чехия и Нидерланды готовы поставлять Украине оружие

Власти Чехии и Нидерландов готовы оказать помощь оружием Украине.



Так, в чешском министерстве обороны окажут поддержку Украине, предоставив ВСУ артснаряды. Об этом заявила спикер главы минобороны Яна Зехмейстерова, передает iROZHLAS.



По ее словам, министерство по согласованию с начальником Генштаба Алешем Опатой намерено 26 января представить в правительстве предложение, которым предусматривается предоставление помощи Украине в виде артснарядов.



Зехмейстерова подчеркнула, что Украина является историческим партнером Чехии, с которым развивается сотрудничество в сфере обороны.



«Мы поддерживаем путь Украины к демократии, поэтом вполне естественно, что министерство обороны рассмотрело возможность помощи в виде предоставления боеприпасов», — отметила она.



Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, выступая в Палате представителей, заявил, что правительство может отправить оружие в Украину, сообщает NOS.



«Если Украина попросит у Нидерландов поставки оборонительного вооружения, кабинет министров отнесется к этому с пониманием», — сказал он.



В ближайший понедельник Хукстра примет участие во встрече со своими коллегами по ЕС для обсуждения наращивания российских войск вокруг Украины и выработки совместного пакета санкций в отношении РФ, если та пойдет на вторжение.

Великобритания приступила к поставкам Украине противотанкового оружия для защиты от возможного российского вторжения.



Страны Балтии получили от Госдепартамента США разрешение на поставки Украине оружия американского производства. Это предусмотрено правилами экспортного контроля.