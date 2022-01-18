Украина получила новую партию противотанковых средств от Великобритании

Вооруженные Силы Украины получили очередную партию международной технической помощи от Великобритании. Партнеры предоставили новые легкие противотанковые средства, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.



Заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко подчеркнул, что предоставленные средства будут использованы исключительно в оборонных целях.



«Безусловно, это укрепит наши войска, это усилит наши оборонные способности. И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры, и для защиты мирного населения, от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации» — сказал Петренко.