Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко

Апелляционная жалоба на судебное решение о применении к нардепу, пятому президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства внесена прокурорами, сообщает Офис генерального прокурора.



Прокуроры будут настаивать, чтобы к Порошенко была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 миллиард гривен.



Порошенко подозревается в том, что, «действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности, из представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности группировок «ЛНР» и «ДНР», которые в Украине признаны террористическими.



Обжаловать меру пресечения намерены и адвокаты Порошенко. Сам он заявил, что возложенные на него обязательства ограничивают его политическую деятельность, в частности, международные поездки.

Печерский районный суд Киева 19 января избрал Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств по делу о торговле углем с неподконтрольного Донбасса.



20 декабря 2021 года ГРБ объявило о подозрении Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о незаконной схеме поставок угля с захваченных группировками «ДНР» и «ЛНР» территорий.



Порошенко считает уголовное производство против него политически мотивированным.