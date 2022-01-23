В Украине за сутки выявили более 15 тысяч заболевших коронавирусом

За субботу, 21 января, в Украине выявили 15 444 случая заражения коронавирусом. При этом умерли от COVID-19 — 86 человек.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 774 человека, выздороели – 2 030 человек.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 857 455 человек. Из них выздоровели 3 582 908 пациентов, а умерли 99 215 человек.



Вчера вакцинировались 38 861 человек.



С начала прививочной кампании вакцинированы 15 155 838 человек, из них получили первую дозу — 15 155 836 человек, получили две дозы — 14 457 249 человека. Получили дополнительную дозу — 13 021 человек, бустерную дозу — 203 445 человек. В общей сложности проведено 29 829 551 прививок.

В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.