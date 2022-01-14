Хакерская атака: Глава Минцифры заверил, что данные украинцев в безопасности

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, комментируя хакерскую атаку на правительственные сайты, заверил, что данные украинцев в безопасности.



«Некоторые государственные сайты атакованы. Часть отключена администраторами в целях локализации и киберрасследования. Большая часть сайтов уже восстановлена. Данные украинцев в безопасности, так как пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров», — сообщил Федоров.



Он подчеркнул, что мобильное приложение «Дія» работало и работает стабильно.



Отметим, что до сих пор не работает веб-портал «Дія» diia.gov.ua, через который можно получить большинство госуслуг. Если с утра при заходе на портал на стартовой странице содержалось сообщение об ошибке, то сейчас включена переадресация на страницу с описанием возможностей проекта «Дія».

Масштабная хакерская атака на украинские государственные сайты произошла в ночь с 13 на 14 января. Хакеры оставили на сайте МИД Украины сообщение, в котором утверждали, что завладели персональными данными украинцев.



Хакерскую атаку расследуют СБУ и Госспецсвязи. В спецслужбе заверили, что утечки данных украинцев не произошло.