Ермак: Законы по Минским соглашениям могут быть приняты после согласования плана прекращения войны

Законы, предусмотренные Минскими соглашениями, могут быть приняты Верховной Радой после согласования плана прекращения войны. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.



«Законы, которые сегодня четко прописаны в Минских соглашениях и которые Украины в случае, когда всеми сторонами будет согласовано абсолютно от начала до конца план прекращения войны, какие законы действительно могут быть после открытого обсуждения, после дискуссий, какие должны быть переданы на рассмотрение в Верховную Раду и только она будет иметь право рассматривать эти законы», — сказал Ермак в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник вечером.



Он отметил, что Минские соглашения являются единой платформой, на которой сегодня можно работать.



«Действительно этот документ был согласован от имени нашей страны. Я не знаю, какой смысл вкладывали люди, которые согласовывали решение относительно Минских соглашений. Мы будем исполнять Минские соглашения в исключительно украинских интересах и в соответствии с нормами международного права», — сказал руководитель Офиса президента.



Ермак также выразил надежду, что представители Германии и Франции займут на встрече советников лидеров Нормандского формата «проактивную позицию».



Он отметил, что до сих пор не работает механизм верификации и контроля, хотя, как он отметил, «ситуация не идеальна, но лучше, чем раньше». Ермак напомнил, что предложил включить в этот механизм Францию и Германию.

Согласно Минским соглашениям, Верховная Рада должны была принять закон "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также постановление с указанием территории, на которую распространяется особый режим. Этот закон был принят в 2015 году и его действие продлевается ежегодно.



Украина также должна принять закон, запрещающий преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте на востоке страна, а также новую Конституцию, предполагающую в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованную с представителями этих районов.