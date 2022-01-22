Встреча политсоветников лидеров «нормандской четверки» планируется на 26 января

Встреча политических советников лидеров государств Нормандского формата запланирована на 26 января. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Дарья Заривная, передает «РБК-Украина».



По ее словам, встреча состоится в Париже.



Украину на переговорах представит глава Офиса президента Андрей Ермак. От России будет участвовать замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, со стороны Германии — советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, а Франции — советник президента Эммануэль Бонн.