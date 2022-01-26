Очные встречи ТКГ могут возобновиться в Турции — ОБСЕ

Очные переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу могут возобновиться в Турции. Об этом говорится в заявлении специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посла Микко Киннунена по итогам заседания ТКГ 26 января.



«В ответ на просьбу председателя ОБСЕ Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения встреч ТКГ при условии достижения консенсуса. За это выражаю благодарность Турции», — отметил Киннунен.



Он сообщил, что проинформировал участников ТКГ об этой возможности вернуться к очным встречам.



«Я убежден, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность наших обсуждений», — добавил спецпредставитель ОБСЕ.



Он также сообщил, что политическая рабочая группа ТКГ «смогла обсудить ряд содержательных вопросов, касающихся децентрализации и политического урегулирования конфликта».

Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турцию, если они пожелают провести встречу.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации в Украине.