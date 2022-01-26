ОБСЕ: Число нарушений режима прекращения огня на Донбассе сократилось на 70%

В январе количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе сократилось на 70% по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом говорится в заявлении специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посла Микко Киннунена после заседания ТКГ 26 января.



Он отметил, что сегодня ТКГ собралась на свою первую сессию в этом году. На последней встрече 22 декабря участники выразили решимость полностью соблюдать соглашение о прекращении огня от 22 июля 2020 года.



«Несмотря на то, что количество нарушений режима прекращения огня сократилось более чем на 70 % по сравнению с прошлым месяцем, обязательство не было выполнено в достаточной мере», — констатировал Киннунен.



Он сообщил, что участники рабочей группы по безопасности обсудили гарантии безопасности, дополнительные меры к прекращению огня и механизм координации. Однако различия в их позициях сохраняются.



Также посол ОБСЕ отметил, что координатор гуманитарной рабочей группы сообщила о своей недавней поездке в пострадавшие от конфликта районы по обе стороны от линии соприкосновения.



«В ходе заседания участники обсудили возможные условия открытия пунктов пропуска и будущего освобождения и обмена задержанными в связи с конфликтом», — сообщил Киннунен.



Кроме того, экономическая рабочая группа обсудила вопросы, связанные с водоснабжением и экологическими опасностями, связанными с затоплением шахт вдоль линии соприкосновения.