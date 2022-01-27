В ТКГ обсуждают новый документ о контроле за соблюдением «тишины» на Донбассе

В Трехсторонней контактной группе работают над дополнительным документом, который должен решать вопрос верификации и мониторинга режима прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил и.о. первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин в эфире телеканала «Дом».



По его убеждению, крайне важно сохранить оба формата переговоров — Нормандского и в Трехсторонней контактной группе.



«Стороны — участники консультаций вернулись к обсуждению дополнительного документа, который будет решать вопрос верификации и мониторинга режима прекращения огня. Для предупреждения любых нарушений этого режима очень важно, чтобы любой случай нарушения был проверен и установлено, кто виноват», — сообщил Костин.



Кроме того, он напомнил, что дополнительными мероприятиями по прекращению огня, согласованными ТКГ в 2020 году, предполагается привлечение к ответственности тех лиц, которые нарушают режим «тишины».



Миссия верификации возложена на ОБСЕ, однако, к сожалению, этот механизм не работает так, как надо, считает Костин.



По его словам, для этого и проводятся консультации в двух форматах. Он напомнил, что украинская сторона предложила привлечь к механизму верификации Германию и Францию.



«Чтобы выяснить, что произошло, нужен независимый арбитр. Это наша принципиальная позиция, которой мы придерживаемся и на уровне Нормандского формата, и в ТКГ. Я думаю, что активизация обоих форматов является сигналом, что все, кто привлечен к процессу, понимают: только дипломатический путь решения всех ситуаций является приоритетным», — резюмировал Костин.

Вчера, 26 января, в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором в частности поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.



Кроме того, стороны провели аудит Минских соглашений и договорились провести следующую встречу через две недели в Берлине.