Украина настаивает на привлечении Германии и Франции к верификации нарушений режима прекращения огня

Украина продолжает настаивать на привлечении Германии и Франции к механизму верификации режима прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в Париже.



Он отметил, что документ, который был согласован в 2020 году, остается единственным по соблюдению режима прекращения огня, и в нем детально прописаны условия.



«В то же время Украина продолжает предлагать и обсуждать важность усиления механизма верификации, и вы знаете, что мы предложили привлечь к механизму верификации представителей стран Нормандского формата. Это остается на уровне дискуссии, но мы думаем, что это очень важно и мы можем создать механизм верификации», — сказал Ермак.



По его словам, трудно сохранять на 100% режим «тишины».



«Но в то же время мы можем видеть, что режим прекращения огня работает, есть отдельные нарушения и провокации, но он работает», — подчеркнул глава Офиса президента.