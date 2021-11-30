В партию «Единая Россия» вступила первая сотня жителей ОРДЛО

Сто жителей неподконтрольной Украине части Донбасса с российскими паспортами получили партийные билеты российской политической партии «Единая Россия». Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий во время форума в Донецке.



«Сегодня по поручению секретаря генерального совета партии "Единая Россия" [Андрея Турчака] первые 100 жителей Донбасса — граждане России получили партийные билеты Всероссийской политической партии "Единая Россия"», — приводит слова Водолацкого сепаратистский ресурс «ДАН».

В начале ноября стало известно, что «Единая Россия» готовится принять в свои ряды по 100 «чиновников» из руководящего состава группировок «ДНР» и «ЛНР».



На выборах в Госдуму в сентябре российская партия власти «Единая «Россия» фактически получила монопольное положение в ОРДЛО и проводила активную агитационную кампанию.



На подконтрольной группировке «ДНР» территории в середине июля 2021 года стартовал прием заявлений на включение в сторонники партии «Единая Россия», «ЛНР» начала этот процесс в сентябре.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что намерен вступить в партию «Единая Россия»