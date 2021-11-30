В МИД Украины отреагировали на раздачу партбилетов «Единой России» в ОРДЛО

Раздача партийных билетов «Единой России» не компенсируют жителям Донбасса последствий российской оккупации, заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



«Российская Федерация пытается вытеснить максимальные дивиденды из силового захвата территорий в Донецкой и Луганской областях. В то же время никакие партийные билеты "Единой России" или обещания политических карьер для "чиновников" оккупационной администрации не компенсируют жителям Донбасса того горя и нищеты, которые принесла российская оккупация», — говорится в комментарии Николенко, предоставленного «Новостям Донбасса».



Спикер МИД напомнил, что Украина неоднократно заявляла о непризнании российских паспортов, навязанных украинцам на временно оккупированных территориях. «Ведение политической агитации, открытие ячеек российских политических партий и организация РФ выборов на оккупированной части Донбасса противоречат ее обязательствам в рамках Минских договоренностей и Нормандского формата, грубо нарушают украинское законодательство и нормы международного права», — отметил Николенко.



Он подчеркнул, что «Единая Россия» спасает падение рейтингов «на фоне катастрофической эпидемической ситуации и тотального ограничения прав и свобод людей в России за счет привлечения в свои ряды жителей порабощенных украинских территорий».



Николенко отметили, что в Москве могут повлиять на улучшение ситуации на Донбассе реальными шагами, а не политическими проектами.



«Отдать приказ своим вооруженным формированиям соблюдать режим прекращения огня, разблокировать работу КПВВ, чтобы люди могли получать базовые социальные услуги, прекратить препятствовать молодежи, которая ищет лучшей жизни на подконтроль украинскому правительству территории обеспечить международным гуманитарным организациям беспрепятственный допуск ко всем удерживаемым лицам», — перечислил шаги, которые Украина ждет от России, спикер МИД.

Сегодня, 30 ноября, сто жителей неподконтрольной Украине части Донбасса получили партийные билеты «Единой России».